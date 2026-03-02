Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!
Coğrafi konumu itibarıyla kıtaları birleştiren topraklardan oluşan ülkemize yakın coğrafyada yaklaşık 35 yılda 15 savaş patlak verirken buna son olarak ABD/İsrail-İran savaşı da eklendi.
Coğrafi konumu itibarıyla kıtaları birleştiren topraklardan oluşan ülkemize yakın coğrafyada yaklaşık 35 yılda 15 savaş patlak verirken buna son olarak ABD/İsrail-İran savaşı da eklendi.
İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalara karşılık BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün, Bahreyn'e de füzeler düştü.
Türkiye bu coğrafyanın ortasında 100 yılı aşkın süredir bir Osmanlı bakiyesi olarak huzur içinde yaşarken etrafında biri biterken öteki başlayan savaşlara şahitlik ediyor.
TÜRKİYE'NİN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİ Yaklaşık son 30 yıllık süreçte ise bu çatışmalar art arda geliyor. Bu savaşla birlikte 1998-2026 yılları arasında Türkiye'nin çevresinde tam 18 savaş çıktı.
30 YILDA YAŞANAN SAVAŞLAR İşte 'Coğrafya kaderdir' sözünü doğrulayan o tabloyu oluşturan savaşlar ve yılları:
KOSOVA SAVAŞI (1998)
AFGANİSTAN SAVAŞI (1991-2021)
RUSYA-ÇEÇEN SAVAŞI (1994-2009)
ABD- IRAK SAVAŞI (2003-2011)
İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞI (2006)
ABAZYA SAVAŞI (2008)
GAZZE SAVAŞI (2009-...)
BOSNA SAVAŞI (1992-1995)
SURİYE'DE İÇ SAVAŞ (2011-2025)
LİBYA'DA İÇ SAVAŞ (2011-2020)
MISIR DARBESİ (2013)
DONBASS SAVAŞI (2014)
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI (2022-...)
İRAN-İSRAİL SAVAŞI (2025-...)
HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞI (2025)
PAKİSTAN-AFGANİSTAN(2026-....)
İRAN- İSRAİL/ABD SAVAŞI (2026-...)/ derleyen: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23