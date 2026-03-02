  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
22
Yeniakit Publisher
Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

Coğrafi konumu itibarıyla kıtaları birleştiren topraklardan oluşan ülkemize yakın coğrafyada yaklaşık 35 yılda 15 savaş patlak verirken buna son olarak ABD/İsrail-İran savaşı da eklendi.

#1
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalara karşılık BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün, Bahreyn'e de füzeler düştü.

#2
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

Türkiye bu coğrafyanın ortasında 100 yılı aşkın süredir bir Osmanlı bakiyesi olarak huzur içinde yaşarken etrafında biri biterken öteki başlayan savaşlara şahitlik ediyor.

#3
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

TÜRKİYE'NİN ETRAFI ATEŞ ÇEMBERİ Yaklaşık son 30 yıllık süreçte ise bu çatışmalar art arda geliyor. Bu savaşla birlikte 1998-2026 yılları arasında Türkiye'nin çevresinde tam 18 savaş çıktı.

#4
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

30 YILDA YAŞANAN SAVAŞLAR İşte 'Coğrafya kaderdir' sözünü doğrulayan o tabloyu oluşturan savaşlar ve yılları:

#5
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

KOSOVA SAVAŞI (1998)

#6
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

AFGANİSTAN SAVAŞI (1991-2021)

#7
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

RUSYA-ÇEÇEN SAVAŞI (1994-2009)

#8
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

ABD- IRAK SAVAŞI (2003-2011)

#9
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

İSRAİL-LÜBNAN SAVAŞI (2006)

#10
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

ABAZYA SAVAŞI (2008)

#11
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

GAZZE SAVAŞI (2009-...)

#12
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

BOSNA SAVAŞI (1992-1995)

#13
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

SURİYE'DE İÇ SAVAŞ (2011-2025)

#14
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

LİBYA'DA İÇ SAVAŞ (2011-2020)

#15
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

MISIR DARBESİ (2013)

#16
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

DONBASS SAVAŞI (2014)

#17
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI (2022-...)

#18
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

İRAN-İSRAİL SAVAŞI (2025-...)

#19
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞI (2025)

#20
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

PAKİSTAN-AFGANİSTAN(2026-....)

#21
Foto - Ortadoğu'da yine kana bulandı: 35 yılda 15 savaş!

İRAN- İSRAİL/ABD SAVAŞI (2026-...)/ derleyen: haber7

