  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:18:58 -
Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Star.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Albayrak, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Albayrak'ın tüm kategorilerdeki tercihi koronavirüs temalı fotoğraflar oldu.

Albayrak, haber kategorisinde Tayfun Çoşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Albayrak, Yılın Fotoğrafları seçkisinde yer alan görsellerin senenin özeti olduğunu belirtti.

Fotoğrafı "başlı başına hayat" şeklinde tanımlayan Albayrak, fotoğrafçılığa meraklı bir isim olduğunu, amatörce fotoğraf çekmenin yanı sıra fotoğraf makinesi koleksiyonuna da sahip olduğunu dile getirdi.

AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Albayrak, "Büyük bir aşkla büyük zevkle ve merakla bekliyorum, 'Acaba hangi fotoğraflara bu yıl yer verdiler' diye. O bakımdan önemli görüyorum. Bir gelenek haline geldi bu. Ben birkaç yıl AA'nın seçtiği fotoğrafları biriktirdim, sonra işin içinden çıkamadım vazgeçtim artık. Almanaklar da başlı başına bir olay, bu bakımdan tebrik ediyorum. Bizim medyamızda gelecek nesillere bırakılan çok önemli bir eser." dedi.

AA'nın tecrübesinin sektör içinde hissedildiğine dikkati çeken Albayrak, oylamada yer alan tüm fotoğrafların birbirinden kıymetli olduğunu, bu sebeple birinci seçilen fotoğrafların dışında kalan fotoğrafların da unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama
Gündem

Erdoğan'dan Kadir Topbaş'la ilgili üzen açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuyla il..
Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor
Siyaset

Her sene aynı terane! Belediyecilikte çuvallayan Mansur Yavaş mağduriyetlerin üstünü böyle örtüyor

Bu yıl kar yağışı sırasında hiçbir çalışma yapmayarak şehrin birçok noktasında trafik kazalarının yaşanmasına neden olan ardından özür mesaj..
Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...
Dünya

Borisov, kimlerin rahatsız olduğunu açıkladı: Erdoğan beni tebrik edince...

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesi adına iyi işler yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini kutlamasının siyasi..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay