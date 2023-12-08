Starbukcs'ta İsrail tartışması!
İsrail'i protesto amacıyla Niğde'deki bir Starbucks'ta oturanlara tepki gösteren şahıs ile müşteriler arasında tartışma yaşandı.
Katil İsrail'e destek veren Starbucks'a yönelik boykot devam ediyor.
Niğde’deki Starbucks şubesine giden bir vatandaş, içeride oturan müşterilere tepki gösterdi. Müşterilerle arasındaki tartışma kısa sürede küfürleşmeye gitti. Olay büyüyünce polis ekiplerine haber verildi.
Polis ekipleri ile de tartışma yaşayan eylemci gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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