Starbucks’ın tuvaletinde rezalet

Polis, kameranın bir çalışan tarafından 31 Ocak'ta tuvalete bakan lavabonun altında bulduğunu söyledi. Tuvaletteki 90'dan fazla kurbanı filme aldığı iddia edilen 35 yaşındaki şüpheli Louie Juarez Jr. tutuklandı.

Juarez, çocuk pornografisi bulundurmak, sesli gizli güvenlik kamerası kurmak ve saldırı tüfeği bulundurmakla suçlandı. Santa Clara İlçesi Ana Hapishanesi'ne gönderildi.

Müfettişler, 30 Ocak sabah 9 ile akşam 7 arasında yaşları 4 ile 85 arasında değişen kurbanların kameralara yakalandığını söyledi. Memur Tanya Hernandez, "Bu videolar çok sayıda genç kurban içeriyor" dedi.

Juarez evinde tutuklandı ve burada polis başka mikro kameralar, bir saldırı tüfeği dahil 20 ateşli silah, ruhsatsız bir silah ve yüksek kapasiteli şarjörler buldu.

Yaşananlar üzerine Starbucks, bunun ''son derece rahatsız edici bir olay olduğunu'' söyledi.

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