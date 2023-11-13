Starbucks’ı tıklım tıklım gören Müslüman kadının müthiş tepkisi

Terör oluşumu İsrail’in en büyük destekçilerinden biri kahve zinciri Starbucks oldu. Gazze’de soykırım yapan terör oluşumuna destek sağlayan Starbucks’ın, en çok şubesinin bulunduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğu biliniyor.

Türkiye’de yaşayan sağduyulu insanlar söz konu kahve zincirine boykot çağrıları yaparken, seküler kesimin tüm çağrılara rağmen inadına Starbucks alması dikkatlerden kaçmıyor!..

İzmir’de de mide bulandıran bir görüntü kaydedildi. Gazze’de bebekler öldürülürken İzmir’deki bir Starbucks şubesinin tıklım tıklım olduğu görüldü.

O anları kameraya kaydeden vatandaş, boykot çağrılarına cevap vermeden bebek katillerine destek veren beyaz Türklere sert tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.