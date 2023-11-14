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Gündem Starbucks'a Müslümanların boykotundan sonra bir darbe de çalışanlarından! Tarihi grev başlıyor
Gündem

Starbucks'a Müslümanların boykotundan sonra bir darbe de çalışanlarından! Tarihi grev başlıyor

Yeniakit Publisher
2023-11-14 23:23:00 - 2023-11-15 00:00:12

Gazze'deki Müslümanlara zulmeden siyonist İsrail'in destekçilerinden Starbucks'a bir darbe de çalışanlarından geldi.

Sendikalı Starbucks baristaları 16 Kasım'da şimdiye kadarki en büyük grevlerini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Müslümanların boykotu sebebiyle büyük darbe vurulan Starbucks şimdi de grev şoku yaşıyor.

Starbucks çalışanları dev şirketi, örgütlenme kararı çalışanlarla adil müzakere yapmayı reddetmekle suçluyor.

Yüzlerce çalışandan iş bırakma eylemi!

Bloomberg HT'nin haberine göre, Starbucks Workers United sendikasına göre yüzlerce işyerinde binlerce çalışan perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Grev, Starbucks'ın tatil temalı yeniden kullanılabilir bardaklar dağıttığı popüler bir promosyon etkinliği olan şirketin Kırmızı Bardak Günü'ne denk getiriliyor.
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Sendika, Starbucks'ın bu tür promosyonlar sırasında özellikle zahmetli olan personel ve zamanlama gibi konularda iyi niyetle müzakere etmeyi yasa dışı bir şekilde reddettiğini söylüyor.

Starbucks ise gönderdiği bir e-postada adil bir şekilde müzakere etmeyi reddeden tarafın sendika olduğunu söyledi.

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