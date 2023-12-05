Starbucks'a ABD şoku!
Siyonist İsrail'e desteği sebebiyle Türkiye'de kararlılıkla devam eden Starbucks boykotu Batı'ya da sıçradı.
ABD'de, Gazze'deki bebek katliamına duyarsız kalmayan bir grup Amerikalı Starbucks şubesinde protesto gösterisi düzenledi.
İçerideki müşterilere, Starbucks'ın katliamcı İsrail'e desteğine ilişkin uyarıda bulunan ABD'liler, iş yerinin camlara vurdu.
Yapılan eylem sosyal medyada gündem oldu.
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