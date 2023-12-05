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Sosyal Medya Starbucks'a ABD şoku!
Sosyal Medya

Starbucks'a ABD şoku!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 17:43:00 - 2023-12-05 17:47:51

Siyonist İsrail'e desteği sebebiyle Türkiye'de kararlılıkla devam eden Starbucks boykotu Batı'ya da sıçradı.

ABD'de, Gazze'deki bebek katliamına duyarsız kalmayan bir grup Amerikalı Starbucks şubesinde protesto gösterisi düzenledi.

İçerideki müşterilere, Starbucks'ın katliamcı İsrail'e desteğine ilişkin uyarıda bulunan ABD'liler, iş yerinin camlara vurdu.

Yapılan eylem sosyal medyada gündem oldu.

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