'Starbucks, Türkiye'den defol!'

Terörist İsrail'in Gazze katliamına destek verdiği için boykot edilen Starbucks, küçülmeye gidiyor. Starbuck'ın Türkiye'de de tamamen iş yapamaz hale gelmesi ve kepenk kapatmak zorunda kalması için büyük çapta intifada başlatılmalı.

Katil İsrail Gazze Şeridi'nde soykırım niteliğindeki saldırılarına 7 Ekim'den beri aralıksız devam ederken, Müslümanlar siyonist ürünleri ve siyoniste destek veren markaları boykot ediyor.

Türkiye'de de yüzlerce şubesi bulunan Starbucks, Müslümanlarla birlikte insani duyarlılığa sahip Batılı ülkelerin vatandaşları tarafından tepki görüyor.

İngiliz yayın organı Sky News, Starbucks'a ilişkin dikkat çeken bir haber kaleme aldı.

Haberde Starbucks'ın "Gazze bağlantılı boykotlar nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkaracak" denildi.

Alshaya Group tarafından yapılan açıklamada ise, "Son 6 ayda sürekli olarak zorlaşan ticaret koşullarının bir sonucu olarak, Starbucks Orta Doğu ve Kuzey Afrika mağazalarımızdaki çalışan sayısını azaltmak için üzücü ve çok zor bir karar aldık" ifadeleri kullanıldı.

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Protesto ve boykotlar, şirketlerin bilançolarına yansımıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.

ABD'li kahve zinciri Starbucks da McDonald's, Pizza Hut, KFC, Domino's, Unilever ve Nestle gibi şirketlerle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.

Starbucks'ın işçi sendikasının X sosyal medya platformunda, "Filistin ile Dayanışma!" paylaşımında bulunmasının ardından sendikayı dava etme kararı tartışmalara neden olmuştu.