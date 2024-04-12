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Yerel Starbucks şubesine saldırı! Pompalı tüfek ile bir kişi yaralandı
Yerel

Starbucks şubesine saldırı! Pompalı tüfek ile bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:50:00 -

Kahramanmaraş'ta bir Starbucks şubesine pompalı tüfek ve taşlı saldırı düzenlendi. Olayda sırasında büyük bir panik yaşanırken, kahve içen bir kişi ayağından vuruldu.

Kahramanmaraş'ta bir Starbucks şubesine pompalı tüfek ve taşlı saldırı düzenlendi. Olayda sırasında büyük bir panik yaşanırken, kahve içen bir kişi ayağından vuruldu.

İddialara göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.

Kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi silah saçmalarının sıçraması sonrası ayağından yaralandı.
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Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

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Yorumlar

fetösavar

artık bunları sepetleyip yerli markalar üretmemiz lazım. gavur bizim kahvemizi türlü oyunlarla bize pazarlıyor, gavur türlü oyun ve katkılarla bizim köftemizi bize pazarlıyor, gavur türlü oyunlarla bizim şerbetlerimizi, çeşitli asitli içecek oyunları ile bize pazarlıyor, dondurma desen öyle... yani millet uyanmıyor, devlet uyarmıyor, din adamları post çekiştirmede, tarikatlar, şeyhler, müridler, gavslar, mücedditler kendi dertlerinde... inşallah bir gün uyanırız, birlik oluruz, yoksa orta asya gözüktü...
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