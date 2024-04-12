Starbucks şubesine saldırı! Pompalı tüfek ile bir kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta bir Starbucks şubesine pompalı tüfek ve taşlı saldırı düzenlendi. Olayda sırasında büyük bir panik yaşanırken, kahve içen bir kişi ayağından vuruldu.
Kahramanmaraş'ta bir Starbucks şubesine pompalı tüfek ve taşlı saldırı düzenlendi. Olayda sırasında büyük bir panik yaşanırken, kahve içen bir kişi ayağından vuruldu.
İddialara göre, Kahramanmaraş’ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada Starbucks kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirdi.
Saldırı sonrası büyük kargaşa meydana gelirken, insanların sağa sola kaçıştığı görüldü.
Kafede maddi hasar meydana gelirken, bir kişi silah saçmalarının sıçraması sonrası ayağından yaralandı.
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Yaralı vatandaşın ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.