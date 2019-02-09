STAR Rafineri’den ilk satış Petkim’e

STAR Rafineri’de üretilen ilk naftanın, SOCAR Türkiye’nin rafineri-petrokimya entegrasyonu kapsamında Petkim’e satışı gerçekleştirildi.

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, ilk naftayı Petkim’e vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İlk etapta, kardeş kuruluşumuz Petkim’e bin 303 ton nafta verdik ancak tam kapasite üretime geçmemizle birlikte, Petkim’in ham maddesi olan naftanın tamamını buradan sağlayacağız. Tam kapasite üretime geçmeye ve iç pazara ürün sunmaya hazırlanıyoruz” açıklamasında bulundu

“Kârlılık artacak”

Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov ise dünyada en verimli çalışan şirketlerin entegre şirketler olduğuna dikkati çekti.

Mammadov, “Bu, iki şirket için büyük bir sinerji sağlayacak. Önümüzdeki dönemde hem ürün kalitesi hem lojistik avantajlar hem de ortak hizmetler ve ortak altyapımız sayesinde kârlılığımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.