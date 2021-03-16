  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi STAR Rafineri’den bir başarı daha
Ekonomi

STAR Rafineri’den bir başarı daha

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, Dünya Ekonomik Forumu’nun Geleceğin Fabrikaları’nın yer aldığı Global Lighthouse Network’üne girmeye hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 09:55:00 -
STAR Rafineri’den bir başarı daha

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Dünyanın en dijital rafinelerinden biri olma vizyonuyla tasarlanan STAR’ı Geleceğin Fabrikaları ligine taşıyan en önemli adım, ileri teknoloji donanımı için hayata geçirilen 70 milyon dolarlık yatırım oldu” denildi. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Global Lighthoue Network’te yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Gahramanov, şöyle konuştu: “2020’de lige Türkiye’den seçilen tek şirket Petkim olmuştu. Bir yıl sonra ise diğer iştirakimiz STAR Rafineri bu özel lige girdi. Grubumuz bünyesindeki iki şirketimizle böylesine önemli bir ödülü peş peşe almak bizlere büyük gurur veriyor. STAR Rafineri’nin dünya genelinde bu ödülü alan ilk rafineri olması da dünyaya örnek teşkil edecek dijital işleyişinin bulunduğunu gösteriyor.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük başarı! TRT'nin filmi Oscar adayı oldu
Medya

Büyük başarı! TRT'nin filmi Oscar adayı oldu

TRT'nin ortak yapımı, Bosnalı yönetmen Jasmila Zbanic'in 'Quo Vadis, Aida?' filmi Oscar adayı oldu.
Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’tan ayda iki tane yapılacağını ve birim başı maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olacağ..
Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı
Ekonomi

Türkiye Libya için harekete geçti! Başvurular başladı

Darbeci Halife Hafter'in deniz ulaşımını engellemek amacıyla Libya hükümetinin talebi doğrultusunda yeni liman inşa edilecek. Türkiye'nin in..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay