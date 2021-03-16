STAR Rafineri’den bir başarı daha

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada “Dünyanın en dijital rafinelerinden biri olma vizyonuyla tasarlanan STAR’ı Geleceğin Fabrikaları ligine taşıyan en önemli adım, ileri teknoloji donanımı için hayata geçirilen 70 milyon dolarlık yatırım oldu” denildi. SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Global Lighthoue Network’te yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Gahramanov, şöyle konuştu: “2020’de lige Türkiye’den seçilen tek şirket Petkim olmuştu. Bir yıl sonra ise diğer iştirakimiz STAR Rafineri bu özel lige girdi. Grubumuz bünyesindeki iki şirketimizle böylesine önemli bir ödülü peş peşe almak bizlere büyük gurur veriyor. STAR Rafineri’nin dünya genelinde bu ödülü alan ilk rafineri olması da dünyaya örnek teşkil edecek dijital işleyişinin bulunduğunu gösteriyor.”