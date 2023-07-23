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Yerel Standart CHP belediyeciliği! Asfalt yarıldı, içine araç düştü
Yerel

Standart CHP belediyeciliği! Asfalt yarıldı, içine araç düştü

Yeniakit Publisher
2023-07-23 15:15:00 -
Standart CHP belediyeciliği! Asfalt yarıldı, içine araç düştü

CHP'nin yönettiği Bodrum’un içme ve kullanma suyunun sağlandığı isale hattı yine patladı. Oluşan büyük çukura ise bir araç düştü.

Akyarlar Mahallesi'nde yolun altından geçen su ana isale hattı patladı.

Patlaktan akan sular caddeyi göle çevirirken, patlamayla oluşan dev çukura ise bir araç düştü.

Sürücü, araçtan dışarı güçlükle çıkabildi.

İsale hattındaki su, MUSKİ tarafından kapatılırken, çukurda mahsur kalan aracın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Akyarlar bölgesinde su kesintisi yaşanmaya başladı.
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