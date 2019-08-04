Standard&Poor’s yerinde saydı

Kredi derecelendirme kuruluşları, başta faiz olmak üzere enflasyon ve döviz kurundaki düşüşü görmezden gelmeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P) Türkiye’nin kredi notunu teyit etti. S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “B+”, uzun vadeli yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise “BB-” olarak teyit edildiği belirtildi. Türkiye’nin kısa vadeli döviz ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu ise “B” olarak teyit edildiği vurgulanan açıklamada, Türkiye’nin kredi notu görünümünün ise “durağan” olduğu ifade edildi.