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Stancu yuvaya geri döndü

Son olarak Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Bogdan Stancu, eski takımı Gençlerbirliği'ne geri döndü.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
Stancu yuvaya geri döndü

1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği, eski futbolcusu Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattı.

Son olarak Süper Lig'de Bursaspor forması giyen Rumen futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından başkent ekibinin kadrosuna dahil oldu.

"Hedeflere önemli katkı sunacak"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav yaptığı açıklamada, Stancu'nun Süper Lig hedeflerine önemli katkı sunacağından şüphesi olmadığını belirterek, "Stancu, kulübümüzü bilen, tanıyan, seven bir isim. Türk futbolu açısından tecrübeli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Teknik direktörümüz de başından beri kendisiyle ilgili olumlu görüş belirtmişti. Şartlarımız karşılıklı olarak uyuştu ve Stancu tekrar Gençlerbirliği forması için ter dökecek." diye konuştu.

"Bu mağlubiyet erken uyarı"

Cavcav, ligin 18. haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Hatayspor maçıyla ilgili de görüşlerini aktararak, "İkinci yarıya istediğimiz sonuçla başlayamadık. Bu mağlubiyeti erken uyarı olarak değerlendiriyoruz. Lig, uzun soluklu bir maraton, bu yol kazası bu süreçte bize tecrübe olarak olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:26
  1. 1. Lig
  2. Gençlerbirliği
  3. Bogdan Stancu
  4. Süper Lig
  5. Bursaspor
  6. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav
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