Stajyer öğrenci ücretine devlet desteği 3 yıl uzatıldı

Zorunlu stajı olan veya stajı okulu tarafından uygun görülen tüm stajyerlere işletmeler tarafından ücret ödenmesi bir zorunluluk. Bu yıl itibarıyla staj yapılan işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün stajyerlere asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret ödenmek zorunda. Buna göre zorunlu staj yapan bütün öğrencilere 2018 yılı boyunca işverenler en az 435,27 TL ücret ödemek zorunda.

ÖĞRENCİ BAŞINA 290 TL CEPTE KALACAK

20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde staj yapanlar için devlet desteği 290,18 TL, 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde staj yapanlar için destek ise 145.09 TL. Yani stajyerlere ödenen 435,27 TL’lik ücretin 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde yüzde 66’sı, 20’den fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde ise yüzde 33’ü devlet tarafından karşılanacak. Uygulama 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.