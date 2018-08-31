Stajyer öğrenci ücretine devlet desteği 3 yıl uzatıldı
Stajyerlere ödenen 435 TL’lik ücrete devlet tarafından sağlanan destek, geçtiğimiz hafta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna kadar uzatıldı.31 Ağustos 2018 Cuma 11:49
Zorunlu stajı olan veya stajı okulu tarafından uygun görülen tüm stajyerlere işletmeler tarafından ücret ödenmesi bir zorunluluk. Bu yıl itibarıyla staj yapılan işyerinde çalışan sayısına bakılmaksızın bütün stajyerlere asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret ödenmek zorunda. Buna göre zorunlu staj yapan bütün öğrencilere 2018 yılı boyunca işverenler en az 435,27 TL ücret ödemek zorunda.
ÖĞRENCİ BAŞINA 290 TL CEPTE KALACAK
20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde staj yapanlar için devlet desteği 290,18 TL, 20 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde staj yapanlar için destek ise 145.09 TL. Yani stajyerlere ödenen 435,27 TL’lik ücretin 20’den az kişinin çalıştığı işyerlerinde yüzde 66’sı, 20’den fazla kişinin çalıştığı işyerlerinde ise yüzde 33’ü devlet tarafından karşılanacak. Uygulama 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek.
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