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Ekonomi Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı
Ekonomi

Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan ‘Staj Seferberliği’ programında değerleme aşaması tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:48:00 -
Stajyer havuzu işverenlerin erişimine açıldı

Yapılan değerlemeler sonucunda 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisinin yer aldığı stajyer havuzu, 19 Ağustos itibarıyla kamu ve özel sektörden 390’ın üzerinde gönüllü işverenin erişimine açıldı. Türkiye genelinde işverenlerden gelen talepler doğrultusunda bu sayı artmaya devam ediyor.

Değerlemeler yapılıyor?

Başvuru değerlemeleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından liyakat esaslı, objektif yöntemlerle adayların liseden, lisans son sınıfa kadar yaptıkları uzun dönemli çalışmaları ve sergiledikleri performansları göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu yöntemle kamu ve özel sektörde stajyer alımı konusuyla ilgili önemli bir paradigma değişikliğine gidilirken, bu değişiklikle genç yeteneklerin, zor şartlarda staj bulma ve/veya referans arama zorunluluğu ortadan kalktı. Adayların puanları 25 parametre üzerinden hesaplandı.

Sisteme belge yağdı

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgiyle karşıladığı ‘Stajyer Seferberliği’ programında uygulanan yöntemde başvuru şartlarını taşıyan 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisi e-Devlet üzerinden alınan bilgileri dışında yetkinlik ve becerilerini belgelemek için sisteme 47 bin 244 doküman yükledi. Öğrencilerin sisteme yüklediği belgelerin geçerliliği, 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında, staj sürecinde Üniversite Kariyer Merkezleri tarafından kontrol edildi.

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