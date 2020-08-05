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Ekonomi

Staj sigorta başlangıcından sayılır mı?

Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Uzmanı Murat Damar, siz değerli okuyucularımızdan gelen "Staj sigorta başlangıcından sayılır mı?" başlıklı sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 09:59:00 -
Staj sigorta başlangıcından sayılır mı?

¥ Soru: Benim sigorta başlangıcım 1989 yılında ticaret meslek lisesi okuduğum dönemde lise stajı ile başladı. SGK Hizmet dökümünde başlangıç görünüyor ama 1989 yılından prim günü çıkmıyor. Primler 1991 yılından 1990/I. dönem 17 gün olarak başlamış görünüyor. Emekli olma yaşı olarak 1989 yılı mı yoksa 1991 yılı mı başlangıç alınacak. Hüseyin R.

¥ Cevap: Kanuna göre staj yapan öğrenciler de sigortalı sayılıyor. Staj döneminde primler okul tarafından yatırılıyor. Ancak bu nitelikteki primler sadece sağlık primi, iş kazası primi ve meslek hastalığı primlerini ihtiva ediyor. Daha açık ifadeyle staj yapanların emeklilik primi dediğimiz malullük-yaşlılık-ölüm primleri olmuyor. Bu nedenle emeklilik hesabında staj sigorta başlangıcı dikkate alınmıyor. Emeklilik yaşı hesabına esas ilk sigorta başlangıcı olarak ilk defa emeklilik primi yatan tarih yani gün dökümünde ilk hizmetin başladığı tarih dikkate alınıyor ve buna göre emeklilik yaşı belirleniyor. İlk defa priminiz 1991/I. dönemde yatmış, Bu 1.5.1991 öncesi sigorta başlangıcı demek. Buna göre 5525 gün primle 54 yaşında emekli olursunuz.

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Yorumlar

Halil Aydın

Benim sigorta başlangıç tarihi 15 11 1989 dogum tarihi 01 01 1969 ilerki yıllarda doğumgünümü 1971 mahkemekararıile oldu şuan kimliğide 1971 şuanda 2950 pirim günüm mevcut acaba nezaman emekli olurum adresi SüleymanŞah mahallesi okul sokak.no 8 AKÇAKALE ŞANLIURFA 05425144450
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