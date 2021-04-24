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Ekonomi Staj seferberliği 2021 sonuçları açıklandı mı?
Ekonomi

Staj seferberliği 2021 sonuçları açıklandı mı?

Staj seferberliği sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Zorunlu stajı olan ve mezun olmak üzere olan öğrenciler, Staj Seferberliği 2021 sonuçları için heyecanlı bekleyişin içerisinde. Peki, Staj seferberliği 2021 sonuçları açıklandı mı? Staj seferberliği 2021 sonuçları ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 19:35:00 -
Staj seferberliği 2021 sonuçları açıklandı mı?

Staj seferberliği için yapılan başvuruların ardından stajyer havuzu oluşturuldu. 2021 yılının sonuna kadar bu havuz işverenlerin erişimine açık halde olacak. Staj tarihleri de teklif verilen kurum tarafından teklif sürecinde bildirilecek.

Mezun öğrenci Staj Seferberliğinden yararlanabilir mi?

Staj Seferberliği stajından sadece aktif öğrenciler yaralanabilmektedir. İşverenler, adayların kişisel bilgilerini görmeksizin, kurum ihtiyaçları doğrultusunda, adayların yetkinlik puanlarını göz önünde bulundurarak teklifte bulunacaklardır.

Staj Seferberliği stajı kaç gün?

Stajların genellikle 20 iş günü olması tavsiye edilir. Ancak, öğrenci, işveren ve üniversite arasında anlaşma sağlandığı takdirde staj süresi değişebilir. Üniversitenin, gerekli sigorta işlemlerini yapması halinde uzun dönemli stajlar da Staj Seferberliği kapsamında yapılabilir.

Staj seferberliği 2021 sonuçları açıklandı mı?

Staj seferberliği 2021 için yapılan başvuruların değerlendirme süreci için nisan ayının son haftasının tamamlanması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme süreci tamamlandığında, yani nisan aynın son haftası itibariyle havuz, işverenlerin erişimine sunulacak. Ardından işverenler tarafından adaylara staj teklifleri yapılacak. Bu çerçevede mayıs başı itibariyle tekliflerin gelmeye başlayacağı bekleniyor.

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