SSK’lı çalışmak memur yetim aylığı almaya engel değil mi?

Soru: Benim Emekli Sandığı emeklisi babam bu ay rahmetli oldu. Ben bekarım, SSK sigortalısı olarak çalışıyorum. Ölen babamdan Emekli Sandığı memur yetim maaşı alabilir miyim? Hanife H.

Cevap: Emekli Sandığı mensubu memurun ölümü halinde devlet memuru olarak çalışmayan veya devlet memuru emeklisi olmayan bekâr, boşanmış ya da dul kalmış kızlarına yetim aylığı bağlanır. Dolayısıyla vefat eden memurun SSK’lı çalışan veya Bağ-Kur sigortalısı olan kızına yetim aylığı bağlanır. Memurluk hariç sigortalı çalışmak yetim maaşı almaya engel değildir. Başvuru yapmanız halinde size yetim maaşı bağlanır. Hatta anneniz yoksa cenaze yardımı da yapılır. Başvuruyu e-devlet üzerinden yapabilirsiniz.