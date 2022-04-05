SSK ve Bağkur temmuzda ne kadar zam alacak? 2022 Temmuz emekli maaşı ne kadar?

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olarak zam oranlarını merak eder oldu. Emekli maaşına yapılacak olan 2022 Temmuz zammı ne kadar olacak? SGK Bağ - Kur emekli maaşları temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar? Temmuz 2022 SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Verilere göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı. 2022 Temmuz emekli maaşı ne kadar olacak? SSK Bağ - Kur Temmuz zammı ne kadar?

SGK Bağkur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?

Temmuz ayında verilmesi beklenen zam için açıklanan enflasyon rakamları ışığıda 3 aylık enflasyon (Ocak-Şubat-Mart) 22,81. SSK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık TÜFE oranında maaş zammı alıyorlar. 2022 Temmuz’unda yapılacak zam oranı yüzde 22,81 cepte. 3 aylık enflasyon da (Nisan-Mayıs-Haziran) buna eklenerek zam verilecek.

Yeni emekli maaşı taban aylıkları ne kadar?

Emekli Mevcut Zamlı

Emekli Sandığı 3.275,90 4.175,79

SSK (2000 öncesi) 2.624,24 3.292,63

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 2.041,25 + 458,75

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.948,68

Bağ-Kur tarım 1.867,51 2.343,16 + 156,84

NOT: Maaşlara ek ödeme dahildir.

MEMUR -TABAN MAAŞ (Net)

Mevcut 4.330,42 TL

Yeni 5.651,20 TL

MEMUR-TABAN MAAŞ (Aile yardımı dahil)

Mevcut 4.880 TL

Yeni 6.368,40 TL

Memur aile yardımı

Mevcut Yeni

- Eş 408,67 520,93

- Çocuk (0-6 yaş) 89,90 115

- Çocuk (6 yaş üstü) 44,95 57,30