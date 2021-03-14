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Ekonomi SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?
Ekonomi

SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?

Aynı anda hem SSK hem Bağ-kur primi ödenir mi? Pek çok kişi emekli olduğunda yüksek maaş almak ister. Bu sebeple vatandaşlar hem SSK hem de Bağ-Kur’un aynı anda ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur primi aynı anda ödenir mi? Kimler hem SSK ve Bağ-Kur primini aynı anda ödeyebilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 15:54:00 -
SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?

Emeklilik pek çok kişinin en büyük hayali. İleri yaşlarda yüksek emekli maaşı almak isteyenler SSK ve Bağ-Kur ödemelerinin aynı anda ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?

SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?

Torba Kanun’la yapılan değişiklikle, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama ile Bağ-Kur’lu bir kişinin vergi kaydı ya da şirket ortaklığı devam ederken ortak olmadığı bir iş yerinde çalışmaya başladığı andan itibaren 4/a (SSK) sigortalısı olması mümkün olmuştur. Kısacası SSK ve Bağ-Kur primleri aynı anda ödenebilir. Bu ise kişi için son derece avantajlıdır. İki ayrı prim ödemesi yapan kişinin emekli maaşı da yüksek olacaktır.

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