Emeklilik pek çok kişinin en büyük hayali. İleri yaşlarda yüksek emekli maaşı almak isteyenler SSK ve Bağ-Kur ödemelerinin aynı anda ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?

SSK ve Bağ-Kur aynı anda olur mu?

Torba Kanun’la yapılan değişiklikle, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren uygulama ile Bağ-Kur’lu bir kişinin vergi kaydı ya da şirket ortaklığı devam ederken ortak olmadığı bir iş yerinde çalışmaya başladığı andan itibaren 4/a (SSK) sigortalısı olması mümkün olmuştur. Kısacası SSK ve Bağ-Kur primleri aynı anda ödenebilir. Bu ise kişi için son derece avantajlıdır. İki ayrı prim ödemesi yapan kişinin emekli maaşı da yüksek olacaktır.