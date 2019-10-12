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SSK SGK yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti nasıl alınır?

Yerleşim yeri dışına sevk edilen ve giden hastanın, buraya gidiş dönüş için yaptığı yol giderleri, SGK tarafından ödenir. Sigortalı olan ve sağlık hizmetinden faydalanan bir hak sahibinin, şartları oluştuğunda yol ve refakatçi giderleri ile gündelikleri SGK’dan alması mümkündür. Peki Hastası olan SGK'dan nasıl refakat parası alır? SGK'dan yol parası almak için ne yapmalıyım? İşte detaylar.

12 Ekim 2019 Cumartesi 15:58
SSK SGK yol parası, gündelik ve refakatçi ücreti nasıl alınır?

Yerleşim yeri dışına sevk edilen ve giden hastanın, buraya gidiş dönüş için yaptığı yol giderleri, SGK tarafından ödenir. Sigortalı olan ve sağlık hizmetinden faydalanan bir hak sahibinin, şartları oluştuğunda yol ve refakatçi giderleri ile gündelikleri SGK’dan alması mümkündür. Peki Hastası olan SGK'dan nasıl refakat parası alır? SGK'dan yol parası almak için ne yapmalıyım? İşte detaylar.

SGK’dan kimler yol parası alabilir?

Bunun ön şartı elbette, tedavi görmektir. Ancak bu tedavinin, bazı şartları taşıması gerekir:

Sigortalı, bulunduğu yerde bir hekime ya da diş hekimine gitmelidir.

Bu hekim, göreceği lüzum üzerine, tedavinin başka yerde yapılacağı kanaatine varmalıdır.

Sigortalı, hekim tarafından “muayene edildiği yerleşim yeri dışına sevk edilmelidir.

Yol ve gündelik giderlerin ödenmesinde aranılan şartlar neler?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda,

Sevkin, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere, sözleşmeli ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunca yapılmış olması, 

Sevkin, elektronik ortamda veya SUT eki “Hasta Sevk Formu” (EK-2/F) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılmış olması,

Sevkin yapıldığı gün dahil 5 (beş) işgünü içinde sevk edilen sağlık hizmeti sunucuna müracaat edilmiş olunması gerekmektedir.

Bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçi öngörülmüşse sevki düzenleyen sağlık hizmeti sunucusunca refakatin tıbben gerekli olduğunun (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz), sevk ile müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca refakatçi eşliğinde gelindiğinin ve/veya kalındığının sevk belgesinde belirtilmiş olması gerekmektedir.

Yol gideri ve gündelik ödenmeyen haller neler?

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ile refakatçilere yerleşim yeri içindeki nakiller için yol ve gündelik gideri ödenmez. Sevk yapılmaksızın belediye/ büyük şehir belediye yerleşim yeri dışındaki bir sağlık hizmeti sunucusundan sağlık hizmeti alınması hâlinde yol gideri ve gündelik ödenmez. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılan sevklere ilişkin yol gideri, gündelik ve refakatçi giderleri ödenmez. Ödenebilmesi için sevkin, acil hal nedeniyle yapıldığının Kurumca kabul edilmesi gereklidir. Sevkin yukarıda yer alan usul ve esaslara uygun yapılmamış olması halinde de ödeme yapılmaz.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 15:58
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