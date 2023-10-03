SSK ölüm aylığında 900 gün prim ödeme şartı var mı?

Soru: Benim dayımın eşinin babası 2004 yılında rahmetli olmuştu. Geçmişte bir dönem SSK sigortalısı olarak sigortalı çalışması olmuş. Eşine dul maaşı bağlatmamız mümkün olabilir mi? Murat A.



Cevap: SSK sigortalılığı bulunan ve ölüm tarihi 1 Ekim 2008 öncesi olanların dul eşine, çocuklarına ve anne-babalarına ölüm aylığı bağlanabilmesi 5 yıllık sigortalılık süresinin oluşması ve askerlik borçlanması da dahil olmak üzere en az 900 gün prim ödemesinin bulunması gerekiyor. Yani ilk defa sigortalı olunan tarih ile ölüm tarihi arasındaki süre en az beş yıl olmalı. Ayrıca ödenmiş prim günü ya 900 gün ve üzeri olmalı ya da askerlik borçlanmasıyla primi 900 güne çıkarılabilmeli. Şayet rahmetlinin primi 900 gün veya 900 gün olmasa bile askerlik borçlanarak 900 güne çıkarılabiliyor ise beş yıl sigortalılık süresinin de bulunması şartıyla eşine ölüm aylığı bağlanabilir. Ölümün gerçekleştiği 2003 yılında ölüm aylığı için 1800 gün prim şartı vardı. Bu şartı sağlamayanlar, sigortalılık süresinin her yılı için ortalama 180 gün şartını sağlayınca da ölüm aylığı alabilirdi. Sonradan bu ortalama 180 gün prim şartı 2006 yılında kaldırıldı ve toplamda 900 gün prim ödeme şartı getirildi. Yakınınız 2006 yılında yapılan bu yasal değişikliği bilmediği için bunca yıl maaştan mahrum kalmış olabilir. Size tavsiyem SGK’ya başvurup konu hakkında en doğru bilgiyi almanızdır.