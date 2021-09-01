SSK Müdürü'ne umut doğdu! Estonya'da eski müze müdürü Cumhurbaşkanı oldu

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Eski müze müdürü Alar Karis'in Estonya Cumhurbaşkanı olması, 28 Şubat döneminde SSK Müdürlüğü yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun umutlarını daha da arttırdı.

Tek adaylı seçimi duyunca umutlanmıştı

Estonya Cumhurbaşkanlığı için gösterilen tek adayın, eski bir müze müdürü olması, Alar Karis gibi eski bir bürokrat olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu umutlandırmış, kamuoyu, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabileceği tek ülke Estonya" yorumunu yapmıştı.

Alar Karis kazandı

2010 yılından bu yana girdiği her seçimi kaybeden, 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanamayacağını bildiği için Cumhurbaşkanlığı'na kendisini aday göstermeye bile cesaret edemeyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Ah ben o ülkede olsaydım" dediği Estonya'da seçim sonuçlandı. Estonya'nın "tek adayı" eski müze müdürü Alar Karis, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Ancak...

Estonya'da cumhurbaşkanı makamının sembolik olduğu için, ülkede kimsenin aday bile olmak istemediği ve tek aday olarak seçime giren eski müze müdürünün böylece Cumhurbaşkanı seçildiği öğrenildi.