SSB Başkanı İsmail Demir: "Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak."

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