SSB Başkanı Demir’den Jandarma’nın modüler üs bölgelerine ziyaret

Savunma sanayii firmalarınca üretilen silahlar, radar sistemleri, karıştırma, keşif-gözetleme, kamera, sensör, yazılım çözümlerini tetkik etti. Demir, İHAS Birliği’ne de uğrayarak Bayraktar TB2’leri ve Yer Kontrol İstasyonlarını yerinde gördü. İsmail Demir, burada Jandarma Genel Komutanlığı’nca terörle mücadele harekât bölgelerinde icra edilen faaliyetler hakkında bilgi aldıklarını ve savunma sanayiince üretilen sistemleri incelediklerini bildirdi.

Üretmeye devam edeceğiz

Kullanıcı personelle geliştirilmesine ihtiyaç duyulan konuları ele aldıklarını işaret eden Demir, şu ifadeleri kullandı: “Ziyaret süresince terörle mücadele harekâtını kahramanca sürdüren birliklerimizin azimleri, gayretleri ve iradeleriyle gelinen aşamayı yerinde gördük. Bu önemli temaslarımız için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’ya, başta Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin olmak üzere bütün Jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Tüm devlet kurumlarımız tarafından gösterilen dayanışma ve gayret birliğinin sonuçları memnuniyet vericidir. Bu kapsamda yerli savunma sanayiimizin icra edilen faaliyetlere olan katkısı bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Geliştirdiğimiz projeler, ürettiğimiz yerli ve milli sistemlerle güvenlik güçlerimizin sahada gücüne güç katmaya devam edeceğiz.”