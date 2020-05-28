SSB Başkanı Demir: "Savunma sanayisinde stratejik alanları belirlemeyi vurguluyoruz"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi üretimindeki stratejinin, ülke kabiliyetlerinin farkında olmak ve üretim kabiliyetlerindeki kuvvetli yönleri öne çıkarmak üzerine kurulması gerektiğini ifade etti.

Demir, SETA Vakfı tarafından düzenlenen "Web Panel: Covid-19 Sonrası Türk Savunma Sanayii, Riskler ve Fırsatlar" online etkinliğine katıldı.

Savunma sanayisinde çok alan olduğuna dikkati çeken Demir, "Her alanda öne çıkmak mümkün değil. Ülkemizdeki kabiliyetlerin farkında olup, öncelikle ülke açısından savunma ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Her cephede koşamayacağınız için en etkin olduğunuz parametreleri ele alıp, bu konudaki senaryoları değerlendirerek kaynakları etkin kullanmak gerek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bugün İHA/SİHA konusunda öne çıktığına dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Her segmentte her silahımız olsun demek yerine belli alanlarda derinleşmek gerekiyor. Alan belirlemenin yanında her şey yerli ve milli olsun heyecanını yanlış yorumlamamalıyız. Biz savunma sanayisinde stratejik alanları belirlemeyi vurguluyoruz. Alanları belirlerken ve tedarik sisteminizi kurarken, astarı yüzünden pahalı olan işlerin peşinden koşarsanız kaynak israfına da yol açmış olursunuz."

- "İhracat olmadan sürdürülebilirliği sağlamak zor"

Demir, üretilen ürünlerin küresel arenaya açılmasının savunma sanayisinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna vurgu yaparak, "Sürekli kendi içimizde üreterek savunma sanayimizi de sürdürülebilir kılmamız çok zor. İhracat konusunda da kabiliyetli hale geldik. Artık ihraç edilen ürünlerimizin küresel arenada kabul gördüğünü fark ediyoruz. Savunma sanayinin sürdürülebilirliği için bu çok önemli." diye konuştu.



SSB olarak şirketlerin aynı alana yüklenmesini önlemek için çok detaylı çalışmalar yürüttüklerini belirten Demir, "Bir taraftan şirketlerin uzmanlaşması için bazı şirketleri o alanlarda desteklerken bir yandan da aynı alanda alternatifsiz kalmamak gerekiyor. Bu gerçekten çok ince bir çizgi." dedi.

- "Gelecek dönem savunma senaryolarını gerçekleştirirken veri analitiğini kullanmak gerek"

Demir, ülke savunması için geleceğe yönelik her şeyi düşünmek zorunda olduklarını ve savunmanın her alanında, yeni ve çoklu senaryoların dijital veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "20-30 yıl sonra savunma alanında nelerle karşılaşılacağı ile ilgili, yapay zeka ve veri analitiğini kullanarak belirli analizlerin yapılması gerekiyor. Akademik olarak bunları araştırırken de araştırma enstitülerimizin birlikte çalışmasını sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.



Savunma sanayinin geleceği ve insan kaynağının yetiştirilmesi için gençlere çok önem verdiklerine de vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:

"Biz özellikle gençlere çok önem veriyoruz. İlk aşamada gençlerin ortaöğretim seviyesinde gelecek için hayallerinde savunma ve yeni teknolojilerinin oluşmasını istiyoruz. Üniversitelerde, yüksek lisans ve doktora alanında da proje gruplarını desteklemek de bizim için öncelik taşıyor. 'Vizyoner Genç' diye bir platform oluşturduk. Bu platformda gençlerimizin buluşmasını istiyoruz. Gerek staj başvuruları olsun, gerek iş başvuruları olsun, gerekse çeşitli projelerini lanse etmek, destek istemek veya proje gruplarını bir araya getirmek noktasında burada bir ortam oluşturmalarını istiyoruz. Burada oluşan fikirleri desteklemek ve parlak girişimleri gündeme almak gibi bir isteğimiz var."



