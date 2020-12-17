  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi SSB Başkanı Demir: "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil."
Ekonomi

SSB Başkanı Demir: "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil."

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:29:40 -
SSB Başkanı Demir: "Projelerimiz genelde savunma sanayisi şirketleri üzerinden yürür ve bunların hiçbiri yaptırım kapsamında değil."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği
Dünya

Tehlike büyüyor! Japonya'da bir eyalette daha kuş gribi paniği

Japonya'nın Kochi eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde daha kuş gribi salgını doğrulandı. Böylece ülkede salgından etkilenen eyaletlerin sayıs..
Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti
Dünya

Koronavirüste ezber bozan tespit! Çin dünyaya ilan etti

Dünyada etkili olan ölümcül yeni tip koronavirüsün bulaşıcılığına yönelik yeni bir araştırma yapıldı. Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Çin B..
Google duyurdu! Büyük açık
Teknoloji

Google duyurdu! Büyük açık

Google, Qualcomm'un başarısız düzeltme girişiminin ardından, Adreno GPU'larda halen "yüksek" bir güvenlik açığının olduğunu açıkladı. ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay