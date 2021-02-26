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Otomotiv SsangYong’un yeni modeli XLV Mayıs’ta Türkiye yollarında
Otomotiv

SsangYong’un yeni modeli XLV Mayıs’ta Türkiye yollarında

Şahsuvaroğlu Otomotiv’in Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu Güney Koreli SsangYong’un CSUV sengmentindeki en yeni temsilcisi yeni XLV, mayısta Türkiye yollarında olacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 06:36:00 -
SsangYong’un yeni modeli XLV Mayıs’ta Türkiye yollarında

Onur Yılmaz

Üstün donanımıyla güç, konfor ve dinamizm arasında mükemmel bir denge sunan yeni XLV, heyecan verici ama güvenliğinden de ödün vermeyen bir sürüş deneyimi yaşatmak için geliyor. Sahip olduğu yenilikçi güvenlik sistemleri ile sürüş güvenliğini zirveye çıkararak “Heyecan verici güvenli yaşam tutkunları”nı beklentilerinin ötesiyle buluşturacak. Oldukça rekabetçi fiyatlarıyla da C-SUV segmentinde açık ara üstünlük sağlayacak. Her sürümünde aktif güvenlik sisteminin bir standart olarak sunulduğu yeni model, yüksek mukavemetli çelik kullanılarak işlenen “Güvenli Sürüş Alanı”na sahip kabini, 1440 L bagaj hacmi ile “Aile Boyu Güvenli Yolculuk” sunacak. Markanın D- SUV segmentinde ürettiği yeni modeli Rexton da XLV ile aynı dönemde satışa sunulacak. Yeni XLV, 6 ileri otomatik şanzıman (AISIN) ve 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle, 128 PS güç ve 160 NM tork üreten 1.5 litrelik motoruyla güç, konfor ve dinamizmi yeniden tanımlıyor. Bu kombinasyonuyla da ideal sürüş keyfini zirveye çıkarıyor. Önden çarpışma riski uyarısı, özerk acil durum frenlemesi, şerit kalkış uyarısı, kiriş yardımı ve trafik işareti tanıma sistemine sahip olan yeni önleyici güvenlik sistemiyle güvenlikte sınırları aşan bir yaklaşım sunuyor. Dış tasarımındaki nazik kıvrımlarıyla C-SUV segmentinde yeni bir tarz oluşturuyor.


Yeni Akit Gazetesi
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