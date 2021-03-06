SsangYong’un faizsiz dev kampanyası mart sonuna kadar uzatıldı

Onur Yılmaz

Markanın 2007’den bu yana Türkiye’deki tek temsilcisi olarak faaliyet gösteren Şahsuvaroğlu Otomotiv, yoğun talep karşısında kampanyayı bu ayın sonuna kadar uzatma kararı aldı. 2020’de Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası’ seçilen yeni Korando ve 2019’da ‘Yılın En hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası’ seçilen Musso Grand’da uygulanan kampanyayla 150 bin TL’ye yüzde 0 faizle 12 ay vade avantajı sunuluyor. Sahip olduğu yüksek güvenlik teknolojisiyle ‘SUV tahtının kralı’ olarak nitelenen yeni Korando 325 bin TL’den, markanın pick-up modellerinin 4’üncü kuşak temsilcisi Musso Grand ise 265 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ocak ayında başlayan ve Korando ile Musso Grand’ın tüm modellerinde geçerli olan kampanya, 31 Mart tarihinde son bulacak.