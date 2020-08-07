Sri Lanka'da seçimi Rajapaksa kazandı

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da mevcut Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi'nin (SLPP) parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde ederek seçimleri kazandığı bildirildi.

Seçim Komisyonu'na göre, Mahinda Rajapaksa liderliğindeki SLPP 145, Sajith Premadasa liderliğindeki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) 54, Tamil Ulusal İttifakı (TNA) 10, Sri Lanka Müslüman Kongresi (SLMC) 1 ve diğer 11 parti de 15 sandalye kazandı.

Söz konusu 11 parti arasında 2015'teki genel seçimlerde 106 sandalye kazanan ve geçen şubat ayında ikiye bölünen muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi (UNP) de bulunuyor. Eski Başbakan Ranil Wickremesinghe liderliğindeki UNP bu seçimlerde 1 sandalye elde edebildi.

Tamil ayrılıkçısı terör örgütü Tamil Elam Özgürlük Kaplanları’nın (LTTE) 1993’te düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Ranasinghe Premadasa'nın oğlu olan Sajith Premadasa şubat ayında muhalefetteki Ulusal Birlik Partisinden (UNP) ayrılarak SJB'yi kurmuştu.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, Twitter'dan yaptığı açıklamada, SLPP’nin zafer kazandığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter’dan, seçim galibiyeti dolayısıyla Rajapaksa’yı tebrik etti.

- Rajapaksa kardeşlerin iktidarı perçinlendi

SLPP'nin anayasa değişikliği için 150 sandalyeye ihtiyacı bulunuyor.

Seçimlerde 145 sandalye kazanan SLPP'nin söz konusu 5 sandalyeyi parlamentoya girmeyi başaran ittifak yaptığı küçük partilerden temin edeceği belirtiliyor.

Öte yandan, Mahinda’nın dışında oğlu Lakshman Namal Rajapaksa ve 3 farklı aile üyesi de sandalye kazanmayı başardı. Aile üyelerinin yeni yönetimde kilit görevlere getirileceği kaydediliyor.

Uzmanlar, seçimlerdeki galibiyetin Rajapaksa kardeşlerin iktidarını perçinlendiğini belirtiyor.

- Azınlıklar endişeli

Seçimler sırasında artan Sinhala Budist milliyetçiliği ise ülkedeki azınlıklar arasında endişe konusu olmayı sürdürüyor.

Müslüman liderler, geçen sene yaşanan terör saldırısının ardından topluluklarının hedef alındığını kaydediyor.

The Telegraph gazetesindeki habere göre, 2005-2015 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Mahinda Rajapaksa’nın o dönemdeki Savunma Bakanı, kardeşi ve mevcut Cumhurbaşkanı Gotabaya'ydı.

Ülkenin 26 yıllık iç savaşını sona erdirmede etkili roller oynayan iki kardeş çoğunluğu Budist olan Sinhala topluluğu arasında önemli bir popülariteye sahip. Öte yandan Gotabaya, ülkedeki muhalefeti hedef almak ve iç savaşı bastırırken savaş suçu işlemekle suçlanıyor.

- 26 yıl süren iç savaş

Sri Lanka'daki Tamil grupları, 1970'lerin başında Budizm'in resmi din ilan edilmesi, Tamilcenin resmi dil kabul edilmesi ve Tamillerin karşılaştıkları ayrımcılıklarla mücadele için örgütlenme yoluna giderek Tamil Elam Özgürlük Kaplanları'nı kurmuş ve bağımsız bir devlet talebiyle silahlı mücadele başlatmıştı.

Ülkede, 1983'te hükümet ile ayrılıkçı LTTE arasında çıkan iç savaş, hükümetin askeri mücadeleyi kazandığı 2009 yılında sona erdi.

Sri Lanka ordusu, uzun süren iç savaşın sonunda Tamil isyancılarını 2009'da yenilgiye uğratmıştı.

Ülkede yaklaşık 40 yıl süren iç savaşta 100 bine yakın kişinin öldüğü belirtilmişti. Birleşmiş Milletler (BM), hükümet güçlerinin iç savaşın son aylarında 40 bin sivil Tamil'in öldürüldüğünü açıklamıştı.

LTTE, Hindistan, ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

- Seçimler iki kez ertelendi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geçen yıl 21 Nisan'da kilise ve otellere düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında 269 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırılar sonrası ülkenin güvenliğini ön plana çıkardığı seçim kampanyasıyla 16 Kasım'daki seçimleri kazanan asker kökenli Gotabaya Rajapaksa, geçici başbakan olarak ağabeyi Mahinda Rajapaksa'yı atamış, yeni hükümetin kurulması için en kısa zamanda genel seçime gideceğini bildirmişti.

Gotabaya Rajapaksa, ülkenin güvenliğini temin edebilecek tek kişi olarak kendisini ön plana çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Rajapaksa, mart ayında parlamentoyu feshederek 25 Nisan'da seçimlerin yapılacağını ilan etmiş ancak seçimler iki defa ertelenmişti.