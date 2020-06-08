Sri Lanka'da otobüs ve tren seferleri başladı

ANKARA (AA) - Sri Lanka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla askıya alınan otobüs ve tren seferleri yeniden başladı.

Ulaşım Hizmetleri Bakanı Mahinda Amaraweera, yaptığı açıklamada, Colombo ve Gampaha dahil tüm bölgeler arası otobüs ve tren seferlerinin normal şekilde hizmete başladığını bildirdi.

Turizm ve Havacılık Bakanlığından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla turistlerin ülkeye giriş yapabileceği, sadece çevrim içi vize başvurularının kabul edileceği bilgisi paylaşılmıştı.



Sri Lanka'da 20 Mart'ta ülke genelinde başlatılan sokağa çıkma yasağı kademeli olarak hafifletilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Ofisinden 5 Haziran’da yapılan açıklamada, 6 Haziran'dan itibaren tüm bölgelerde 23.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının bir sonraki emre kadar devam edeceği belirtilmişti.

Ada ülkesinde Kovid-19 vaka sayısı 1857'ye yükselmiş, salgın dolayısıyla 11 kişi hayatını kaybetmişti.