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Aktüel Sri Lanka Yüksek Mahkemesinden "anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi gerektiği" kararı
Aktüel

Sri Lanka Yüksek Mahkemesinden "anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi gerektiği" kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:23:31 -
Sri Lanka Yüksek Mahkemesinden "anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi gerektiği" kararı

COLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Yüksek Mahkeme, anayasanın 4 bölümünde değişiklik önerisinin, halkın egemenliğe karşı olduğundan referanduma götürülmesi gerektiğine karar verdi.

Yüksek Mahkemenin cumhurbaşkanının yetkilerini artırmayı hedefleyen değişiklik teklifine ilişkin kararını, Sri Lanka Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena duyurdu.

Mahkeme, uygun biçimde değiştirilmedikleri takdirde teklifte geçen 4 bölümün, referanduma götürülmesi gerektiğine hükmetti.

- Tartışmalı değişiklik önerilerine itiraz edilmemişti

Sri Lanka anayasası, cumhurbaşkanının eylemlerinden ötürü yargılanmasına izin veriyor ve 5 yıllık görev süresi dolmadan 6 ay öncesine kadar parlamentoyu feshetmesini yasaklıyor.

Değişiklik öngörülen 4 bölüm, cumhurbaşkanının parlamentoya karşı sorumluluğunu azaltıyor, açılacak soruşturmalara karşı cumhurbaşkanına dokunulmazlık ve 1 yıllık görev süresinin ardından parlamentoyu feshetme yetkisi tanıyor.

Sri Lanka Yüksek Mahkemesi, daha önce cumhurbaşkanının bakanları görevden almasına veya atamasına, kilit kurumlara üst düzey bürokratlar getirmesine izin veren tartışmalı değişiklik önerilerine itiraz etmemişti.

Sri Lanka'da ağustosta yapılan genel seçimleri, mevcut Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi (SLPP), parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde ederek kazanmıştı.

Uzmanlar, anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamları arasındaki güç dengesinde yaşanabilecek bir durumun kardeş rekabetini tetikleyebileceğini belirtiyor.

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