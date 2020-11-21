Srebrenitsa'daki seçime "usulsüzlük iddiaları" damga vurdu

SREBRENİTSA (AA) - Bosna Hersek genelinde 15 Kasım'da yapılan yerel seçimlere bir kez daha Srebrenitsa'daki "usulsüzlük iddiaları" damga vurdu.

Bosna'daki savaşta Boşnaklara yönelik soykırım suçu işlenen ve bu nedenle seçimlerin ayrı bir öneme sahip olduğu şehirde, resmi olmayan sonuçlara göre, Sırp partilerin ortak adayı ve mevcut belediye başkanı Mladen Grujicic büyük bir farkla önde.

Merkez Seçim Komisyonu (CIK), diasporadan gelecek oylar dışında Srebrenitsa'daki tüm oyların sayıldığını ve Grujicic'in oyların yüzde 70'ini, Boşnak aday Alija Tabakovic'in ise yüzde 29,3'ünü aldığını açıkladı.

İki aday arasındaki oy farkının 2 bin 500'den fazla olması, bu farkın yalnızca diasporadan gelecek oylarla kapanmasının zor olacağına işaret ediyor. Zira, 14 bin 758 kayıtlı seçmenin bulunduğu Srebrenitsa'da nihai sonuçlar diasporadan gelecek oylardan sonra açıklanacak olsa da Boşnak yetkililer daha önceki açıklamalarında diasporadan 1600 oy beklediklerini dile getirmişti.

- "Usulsüzlük iddiaları" üzerine soruşturma kararı

Öte yandan, gerek seçimler öncesinde gerekse seçim gününde Srebrenitsa'daki ana gündem maddesi Sırpların usulsüzlük yaptığına dair iddialar oldu.

Seçim günü Sırbistan plakalı onlarca aracın Srebrenitsa'ya seçmen taşıması tepki çekerken, Sırp aday Grujicic bu kişilerin Srebrenitsa kökenli olup Sırbistan'da yaşayanlar olduğunu öne sürdü.

Boşnakları tek çatı altında toplayan "Benim Adresim: Srebrenitsa" isimli inisiyatif, seçim günü yaklaşık 200 kişinin sahte belgelerle oy kullandığını ve şehirdeki seçimin iptal edilmesi gerektiğini belirtirken, iddialar üzerine CIK de soruşturma başlatılması kararı aldı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, Srebrenitsa'daki seçmen listelerinde bulunan 1400 kişinin, daha bir ay öncesine kadar herhangi bir Bosna Hersek belgesine sahip olmayan kişiler olduğu aktarılırken, ayrıca Sırbistan'daki sahte adreslerde seçmenlerin kaydedildiği, seçim günü otobüslerle Srebrenitsa'ya insanların taşındığı ve okyanus ötesi ülkelerdeki Boşnak diasporasına oy pusulalarının geç gönderildiği de vurgulandı.

Öte yandan, Boşnak diasporasındaki seçmenlere çağrıda bulunan Srebrenitsa'nın eski Boşnak belediye başkanı Camil Durakovic, oy pusulaları kendilerine geç ulaştırıldığından hala oylarını gönderebileceklerini kaydederek, bu mücadeleyi kazanacaklarına emin olduklarını söyledi.