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Aktüel

SRC sınavları, koronavirüs önlemleriyle yapıldı

Türkiye genelinde, ticari araç sürücülerine yönelik SRC belgesi sınavları, koronavirüs tedbirleri alınarak yapıldı - Bina girişinde ateşleri ölçülen adaylar, sosyal mesafe korunarak sınav salonlarına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 13:05:37 -
SRC sınavları, koronavirüs önlemleriyle yapıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelinde ticari araç sürücülerine yönelik SRC belgesi sınavları, koronavirüs tedbirleri altında düzenlendi.

SRC belgesi sınavlarının yapılacağı bina ve salonlar, koronavirüs önlemleri kapsamında temizlendi ve dezenfekte edildi.

Adaylar, sosyal mesafe korunarak sınav binalarına alındı. Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı ve ateşleri ölçüldü.

Binalarda sosyal mesafe kurallarına uygun oturma düzeni oluşturuldu. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler maskelerini çıkarabildi.

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