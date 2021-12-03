'Squid Game' isimli dizi psikolojiyi bozuyor

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Begüm Özkaya dünyada izlenme rekorları kıran ve sıkça tartışılan "Squid Game" isimli diziye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Psikolog Özkaya, dizinin çocuk, yetişkin gözetmeksizin olumsuz etkileri olduğunu belirterek, “Dizinin hem çocuklar, gençler için hem de yetişkinler için uygun olmadığının savunulmasına karşın, şiddet içerikli bu dizinin dünya çapında merakla izlenmesinin pek çok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında dizi senaryosunun mutsuzluk, çaresizlik, öfke, şiddet, umut, merak, yetersizlik, değersizlik, sevgisizlik, sadizm ve mazoşizm gibi her insanın kendi iç dünyasında baskıladığı duygu ve düşünceler üzerinden yazılmış olması gelmektedir. Sadizm; kişinin başka bir kişinin acı çekmesinden keyif alması şeklinde açıklanırken, mazoşizm ise kişinin kendisinin acı çekmesinden haz duyması şeklinde tanımlanabilir. İzleyicilerde dizide oyunu oynatan kişilerle oyunda VIP olarak anılan kişilerin sadizm belirtilerini, insanların oyun sırasında vahşice ölürken, onların bunu bir bahis oyunu gibi keyifle izledikleri sahnelerdeki davranışları üzerinden daha iyi anlayabilirsiniz. Sadizmin ileri düzeyini yansıtan bu kişiler, aynı zamanda sosyopat, psikopat ya da antisosyal kişilik bozukluğuna sahip kişiler olarak da tanımlanabilirler. Buda genel olarak çocuk, ergen, yetişkin göz etmeksizin olumsuz şekilde etkileri karşımıza çıkmaktadır" şeklinde konuştu.



Psikolog Özkaya, ergenlik çağındaki gençlerin diziyi izlemesinin engellenmesi gerektiğini ifade edip, "Diziyi merak eden kişiler 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenler ise bu diziyi izlemelerine kesinlikle izin verilmemesi gerekmektedir. Ne yazık ki, günümüz şartlarında bu yaşta çocukların ve gençlerin neyi izleyip neyi izlemeyeceğine karışmak bir hayli zor olmaktadır. Peki ne yapılması gerekir: en başta ebeveyn kontrolüdür. Çocuklarınız yanınızdayken bu ve benzeri içerikli dizi, film izlemekten kaçınılması gerekmektedir. Eğer çocuk diziyle ilgili ısrarlı bir şekilde sorular soruyorsa, diziyle ilgili merakının giderilmesi amacıyla, çocuğun yaş dönemine uygun kelimelerle çocukları korkutmadan dizi senaryosu hakkında onlara doğru açıklamalar yapmak gerekir. Bunun sonucunda çocukların diziye olan merakları törpülenmekle beraber; ebeveynleriyle daha kolay iletişim kurmaları sağlanmaktadır" diye konuştu.



Özkaya, çocukların izlediği şeylerin takip edilmesi gerektiğini belirterek, “Çocuğunuzun siz yanında değilken neler izlediği, nelere baktığı takip edilmelidir. Çocuklarla sık sık sosyal medya olsun, bu tarz dizi filmler olsun, arkadaşları ile ilgili olsun sık sık iletişim kurmaya çalışın. Alternatif olarak çocukla yaşına uygun, ebeveyn kontrolünde, birlikte dizi ve film izlenebilir. Çocuklarla birlikte kaliteli vakit geçirilmesine özen gösterilebilir. Eğer takıldığınız, aşamadığınız bir konu var ise uzmandan destek almayı ihmal etmeyiniz" dedi.