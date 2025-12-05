Squid Game America ne zaman? Oyuncu kadrosunda kimler var, yönetmen kim?

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran Squid Game’in Amerika merkezli yeni uyarlaması, uzun süren sessizliğin ardından yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Netflix’in Kore çıkışlı hit dizisini bu kez ABD atmosferine taşıyacak. Çekimlerin başlayacağı tarih, dizinin evrenle kuracağı bağlantı ve hangi isimlerin projede yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Squid Game: America ne zaman çekilecek, kimler rol alacak?

Squid Game America ne zaman çekilecek?

Film and Television Industry Alliance kayıtlarına göre yapımın çekimleri 26 Şubat 2026’da Kaliforniya’nın Los Angeles kentinde başlayacak. Prodüksiyon hazırlıkları hızlanırken dizinin 2026 boyunca post-prodüksiyon sürecine girmesi bekleniyor.

Squid Game America’nın yapımcıları kim?

Orijinal dizinin yapımcısı Kim Ji-yeon ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, yeni spin-off’ta da yapımcı olarak ekipte bulunuyor. Bu iki isme ek olarak; David Fincher, Zeus Zamani, Rhett Giles gibi güçlü isimler de projeye dahil oldu. Özellikle David Fincher’ın ekibe katılması, dizinin tonuna ve gerilim atmosferine dair beklentiyi artırmış durumda.

Senaryoyu kim yazıyor?

İngilizce dilindeki spin-off’un senaryosu, Utopia ve Pulling ile tanınan Dennis Kelly tarafından kaleme alınıyor.

Squid Game America oyuncu kadrosunda kimler var?

Şu ana kadar resmi olarak doğrulanan tek oyuncu, Oscar ödüllü Cate Blanchett oldu. Blanchett’ın, ana dizinin finalinde görünen karakter bağlantısıyla hikayede kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Yeni dizinin hikayesi neyi anlatacak?

FTIA kayıtlarında yer alan özet şu ifadeleri içeriyor: “Güney Kore yapımı hit dizinin ABD versiyonu olan bu spin-off, aynı evrende geçiyor ancak oyunların Amerika’da nasıl yürütüldüğünü görüyoruz.”

Bu açıklama, Squid Game: America’nın temel olay örgüsünü yeni bir kıtaya taşıyacağını, fakat aynı evrenle bağlantısını koruyacağını gösteriyor.

Ayrıca ana dizinin finalinde Front Man’in Los Angeles’ta Cate Blanchett’ın canlandırdığı bir toplayıcıyla karşılaştığı sahne, spin-off’un temel çıkış noktalarından biri olarak yorumlanıyor.

Squid Game America orijinal hikayeyi takip edecek mi?

Yapımın, önceki sezonların olay örgüsünü ne ölçüde izleyeceği henüz net değil. Netflix tarafından açıklanan bilgilere baktığımızda tamamen yeni bir oyun döngüsü sunaçak gibi.. Ayrıca orijinal hikayenin farklı bir perspektiften genişletilmesi bekleniyor. Ancak kesin senaryo detayları gizli tutuluyor.

David Fincher’ın projedeki rolü neden önem taşıyor?

Dizinin yapımcıları arasında yer alan David Finche;, Fight Club, Gone Girl ve Mindhunter gibi yapımlardaki tecrübesiyle proje üzerinde büyük beklenti yarattı. Karanlık atmosfer, psikolojik gerilim ve suç temalarını ustalıkla işleyen Fincher’ın katkısı, spin-off’un tonuna dair dikkat çekici bir karşılık bulmuş durumda.

Orijinal Squid Game dizisi hangi evrende sona ermişti?

Orijinal serinin kapanışında Gi-hun’un kendini feda ettiği sahneyle başlayan final, Front Man’in bebeği alarak adayı imha etmesiyle sonuçlanmış, daha sonra ise Los Angeles’a uzanan bir zaman atlaması görülmüştü. Bu final, Squid Game: America’nın temel yapı taşlarından biri olarak değerlendiriliyor.