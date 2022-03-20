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Siyaset SP’yi, DEVA’yı, Gelecek’i samimiyete davet!
Siyaset

SP’yi, DEVA’yı, Gelecek’i samimiyete davet!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin peşine takılan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 11:08:00 -
SP’yi, DEVA’yı, Gelecek’i samimiyete davet!

2023 seçimleri yaklaşırken, muhalefet "tek millet" olmaya devam ediyor. En can acıtan nokta ise, dini hassasiyeti olan insanların da bu ülkede Müslümanlara her türlü sorunu çıkaranların peşine takılması!.. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin CHP gibi İslam karşıtlığı üzerine yoğunlaşmış bir partinin arkasına yapışması büyük tepkilere neden oluyor.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında SP, Gelecek ve DEVA Partilerine çağrı yaptı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

CHP’nin peşine takılan partiler açık açık söylesinler.

İyi Parti’yi bile aralarına katmıyorum.

İçinde Yavuz Ağıralioğlu gibi, kendisine yakışmayan bir siyasi çizgi takip eden birkaç kişi dışında..

Zaten o partinin içinde de, Kemalist kafa ağırlıkta.

“Diyanet” dediğiniz zaman “Kullanırız. Kullandığımız oranda değerlidir” yaklaşımlarını sözlerinden de, gözlerinden de okursunuz.

O açıdan İyi Parti’yi katmıyorum.

Ama..

Aynı siyasi çizgiden neşet eden SP, DEVA ve Gelecek için bir çağrıda bulunmamız gerekir..

Samimi olsunlar..

Durumu idare edecek riyakarlığa soyunmasınlar..

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Yorumlar

Giray han

Sen kimsinki önce bir aynaya bak aylardır bu insanlara atmadığın yalan iftira kalmadı hadi oradan soyadı gibi kara müsvette tasman kim tutuyorsa git ona yalakalık yap Allah tan korkmaz kuldan utanmaz

Murat

Hain dış güçlerin maşası edebiyat ına ne oldu.
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