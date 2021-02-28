Spot piyasada elektrik fiyatları geriledi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi dün yüzde 10,2 azalarak 139 milyon 833 bin 936 lira oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün için en yüksek saat 19.00’da 322 lira 58 kuruş, en düşük saat 09.00’da 50 lira 1 kuruş olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 265 lira 73 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 265 lira 91 kuruş oldu. Spot piyasada bir megavatsaat elektrik dün en yüksek 329 lira 32 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruştan işlem gördü.