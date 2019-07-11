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Spot piyasada elektrik fiyatları

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 322 lira 8 kuruş, en düşük 269 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,58 azalarak 145 milyon 585 bin 571 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 322 lira 8 kuruş, en düşük saat 06.00'da 269 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 312 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 313 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira 4 kuruş, en düşük 269 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:16
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