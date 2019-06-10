Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 99 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,3 artarak, 136 milyon 498 bin 923 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 316 lira 99 kuruş olurken, en düşük saat 06.00'da 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 300 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 302 lira 84 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 59 kuruş, en düşük 3 liradan işlem gördü.