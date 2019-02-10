Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 40 kuruş, en düşük 199 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,58 artarak 109 milyon 132 bin 917 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 325 lira 40 kuruş, en düşük saat 04.00'te 199 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 266 lira 37 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 269 lira 75 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 324 lira 28 kuruş, en düşük 2 liradan işlem gördü.



