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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:18:15 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İZMİR (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 77 kuruş, en düşük 217 lira 82 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,51 azalarak 168 milyon 506 bin 499 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 329 lira 77 kuruş, en düşük saat 04.00'te 217 lira 82 kuruş olarak tespit edildi.  

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 287 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 84 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 55 kuruş, en düşük 245 liradan işlem gördü.


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