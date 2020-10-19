  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:43:15 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 90 kuruş, en düşük 225 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 151 milyon 226 bin 315 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 311 lira 90 kuruş, en düşük 04.00'te 225 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 60 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 66 kuruş, en düşük 223 liradan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den tehdit: Hazırız
Dünya

ABD'den tehdit: Hazırız

İran'ın, Birleşmiş Milletlerin (BM) kendisine yönelik silah ambargosunun kaldırıldığını duyurması üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yazıl..
AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı
Gündem

AB ve Rum aşığı Akıncı havlu attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRK) ve Avrupa Birliği (AB) için Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Mustafa Akıncı Kuzey Kıbrıs Cum..
Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz
Dünya

Paşinyan'dan komik iddia: Biz durduruyoruz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerle hem kendini hem de ülkesini rezil etmeyi sürdürüyor. Paşin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay