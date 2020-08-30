Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 329 lira 99 kuruş, en düşük 224 lira 35 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,1 artarak 183 milyon 348 bin 859 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 329 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 224 lira 35 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 305 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 302 lira 19 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 82 kuruş, en düşük 226 lira 2 kuruştan işlem gördü.