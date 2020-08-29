Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 82 kuruş, en düşük 226 lira 2 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,7 azalarak 150 milyon 142 bin 783 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 311 lira 82 kuruş, en düşük saat 06.00'da 226 lira 2 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 33 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 49 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 319 lira 72 kuruş, en düşük 244 liradan işlem gördü.