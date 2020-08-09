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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:15:42 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 98 kuruş, en düşük 199 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,80 artışla 173 milyon 47 bin 334 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 315 lira 98 kuruş, en düşük saat 06.00'da 199 lira 96 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 73 kuruş, en düşük 193 lira 93 kuruştan işlem gördü.

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