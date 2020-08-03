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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-03 14:14:04 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 369 lira 99 kuruş, en düşük 196 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,37 artışla 179 milyon 327 bin 533 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 369 lira 99 kuruş, en düşük saat 06.00'da 196 lira 66 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 309 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 313 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 320 lira, en düşük 190 lira 43 kuruştan işlem gördü.

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