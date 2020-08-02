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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-02 14:14:36 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 320 lira, en düşük 190 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 13,6 artışla 155 milyon 436 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 320 lira, en düşük saat 07.00'de 190 lira 43 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 285 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 91 kuruş, en düşük 197 lira 27 kuruştan işlem gördü.

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