Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 61 kuruş, en düşük 199 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,6 azalışla 152 milyon 499 bin 412 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 318 lira 61 kuruş, en düşük saat 10.00'da 199 lira 74 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 289 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 49 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 312 lira 72 kuruş, en düşük 193 lira 26 kuruştan işlem gördü.